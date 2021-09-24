Uluç'tan çarpıcı yorum! "Beşiktaş'ta bu kadar çok sakatlık varsa..." /24.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Beşiktaş'ta bu kadar çok sakatlık varsa demek ki antrenman sıkıntısı var. Bakıyorsun biri bacağını tutup kendini yere bırakıyor, değişiklik işaret ediyor. Adamın adalesi sakat. Niye? Real Madrid, Barcelona, Milan, Bayern Münih, Dortmund daha mı az maç yapıyor? Ben onlarda 'Beni değiştirin' işareti yapan oyuncu görmüyorum. Antrenmandan antrenmana fark var. Antrenman adaleyi geliştirmek için yapılır, zayıflatmak için değil." dedi. (Bjk spor haberi)