Uluç'tan derbi sözleri! "Ruh yok" /07.04.2022

Süper Ligin 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 10 Nisan Pazar günü saat 20:30da karşı karşıya gelecekler. Ülker Stadyumunda oynanacak olan zorlu derbi öncesinde A Spor yorumcusu Hıncal Uluç dikkat çeken bir yorumda bulundu. Uluç, Fenerbahçe herhangi bir rakibini yakaladığı zaman atabildiği kadar atıyor. Mesela maçın başında 2-0 öne geçtiği zaman 5e kadar gidebiliyor. Galatasaray maçın başında 2-0 öne geçse bile taraftar maç sonuna kadar hakemin bitiş düdüğünü bekliyor. Çünkü Galatasarayda Fenerbahçedeki ruh yok. Galatasarayda gelenek attığın golün üstüne yatmak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi