Uluç'tan F.Bahçe'nin yıldızına şok ifadeler! /14.04.2022

Süper Ligin 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasarayı 2-0 mağlup etti. Dev derbide tepki çeken bir olay yaşandı. Mert Hakan Yandaş ve Marcao arasında geçen ikili mücadelede Mert Hakan yerde kaldı. Tecrübeli futbolcu bir süre yerden kalkamadı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçeli futbolcuyu eleştirdi. Uluç, Kendini yere at, 5 tur dön, elin ve ayağınla da çimleri döv. Oyun durduğu anda çırpınan Mert Hakan yerinden fırlayıp hakeme koşuyor. Bir derbide bu oluyor ve tepki görüyorsa, hakem de Mertin kendisini atmasına ceza vermiyorsa, Türk medyası bu olayın üstüne gitmiyorsa derbinin anlamı yok. Türk futbolu aldatanın kazandığı bir oyun oldu. Mert Hakanın PFDKye sevk edilmesi lazımdı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi