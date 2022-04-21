Uluç'tan flaş Ali Koç eleştirisi! "Aciz kaldım demektense..." /21.04.2022

A Sporun usta yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçedeki teknik direktör gündemini değerlendirdi. Uluç, Taraftarın ne dediği Ali Koç gibi bir başkan varken önemli değil. Ali Koç kafasında ne varsa onu yapıyor. İsmail Kartalın en büyük şansı, Ali Koçun görüşmeye gittiği bütün adamlardan olumsuz yanıt alması. Ya mümkün değil ya da istedikleri para mümkün değil. Onun için Ali Koç, Ben kimseyi bulamadım aciz kaldım bir hoca bulmaktan demektense, Taraftar çok istiyordu İsmail Kartalı ben Avrupadaki temasları durdurdum Kartalla devam edeceğim diyebilir. Ama gelecek sene kaç maç dayanır İsmail Kartal? ifadelerini kullandı. İşte o sözler...