Uluç'tan flaş G.Saray yorumu! "Beşiktaş maçını kaybetseydi..." /18.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaşı 2-1 mağlup etti. Zorlu derbiden sonra sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Katalan devi Barcelona ile karşılaştı ve 2-1 mağlup olarak Avrupaya veda etti. Duayen yorumcu Hıncal Uluç A Sporda Galatasaray hakkında flaş sözler söyledi. Uluç, Galatasaray, Beşiktaş maçını hak ettiği gibi kaybetseydi Barcelonaya karşı daha şanslı olurdu. Derbide Galatasaray ilk defa Domenec Torrent tarafından futbolu iyi oynayan oyuncularla sahaya çıktı. İlk yarıda Galatasaray resmen Beşiktaşı ezdi. Tek kale oynadı. İkinci yarıda ise o Galatasaray gitti ve başka bir Galatasaray geldi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi