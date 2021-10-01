Uluç'tan flaş G.Saray yorumu! "Marsilya maçının ilk yarısında..." /01.10.2021

ASpor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya'ya konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Marsilya-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. "Marsilya maçında ilk yarı başka bir Galatasaray, ikinci yarı başka bir Galatasaray vardı." diyen Uluç, "Marsilya maçının ilk yarısında 2000 yılındaki Fatih Terim'in Galatasaray'ı gibi bir takım vardı." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)