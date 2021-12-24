Uluç'tan şok Karaveli sözleri! "Çebi'nin kafasında Karaveli yok" /24.12.2021

Beşiktaşta Sergen Yalçın, Süper Ligin 14. haftasında Kasımpaşa maçından sonra istifa etmişti. Yerine getirilen Altyapı sorumlusu Önder Karaveli ile çıkışa geçen Kara Kartal, Karaveli ile devam edebilir. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Ahmet Nur Çebinin Önder Karaveli hakkındaki düşüncesini söyledi. Uluç, Ahmet Nur Çebinin kafasında Önder Karaveli yok. Çebinin açıklamalarının hepsi rüzgara göre politikacı açıklamaları. Ben başkanı tanıyamıyorum. Fikret Ormanın bıraktığı Beşiktaşı kimse istemiyordu. Çebi, Beşiktaş sahipsiz kalamaz dedi ve elini taşın altına koydu. Ancak şimdili Başkan Çebi tam politikacı olmuş. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi