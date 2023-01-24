Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda HangiKredi Ümraniyesporla karşılaştı ve sahadan 2-1lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 90+8. dakikasında ev sahibi ekibin Umut Nayir ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, Glumac, hakemin gözünün önünde Batshuayiye faul yapıyor. Hakem bunu nasıl göremez! VARı bekliyor. Futbolu bilmiyor, oyna diyor. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi