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7/24 Dinle A Spor Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı /24.01.2023
Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı /24.01.2023

Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı /24.01.2023

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı /24.01.2023

A Spor 01:55
02

"Maçın mutlak favorisi..." /20.01.2023

A Spor 00:52
03

Yıldız isme büyük övgü! "Yılan gibi aradan sıyrıldı" /22.01.2023

A Spor 01:04
04

"Yüzde 50 ile oynasa yeter" /14.01.2023

A Spor 00:48
05

"G.Saray'da yedek oyuncu ayrımı yok" /18.01.2023

A Spor 01:31
06

Ayrılığı böyle açıkladı! "Müzakere süreci başladı" /13.01.2023

A Spor 02:47
07

Gomis takımda kalacak mı? /17.01.2023

A Spor 01:18
08

"Yusuf'un performansı için..." /21.01.2023

A Spor 01:09
09

"Geldiği günden bugüne..." /19.01.2023

A Spor 00:50
10

Avcı'ya övgü dolu sözler! "İlk defa bu kadar..." /23.01.2023

A Spor 01:42
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