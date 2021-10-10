Usta yorumcudan Beşiktaş sözleri! "Sakatlıklar..." /10.10.2021

ASpor

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerden istediği verimi sakatlıklar yüzünden bir türlü alamayan Beşiktaş'ta Milli ara ilaç gibi geldi. Sakatlıkların neredeyse tamamı takıma dönecek olan Beşiktaş'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Ergin Aslan, "Beşiktaş'ın bir a takımı var, birde a takımına yaklaşamayan bir takımı var. Yedek kulübesinden Güven dışında ibr performans alamadı Beşiktaş." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)