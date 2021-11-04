Usta yorumcudan seyirci açıklaması! "G.Saray'a TFF'den ceza..." /04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotif Moskova ile karşılaşacak. Maçtan önce Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFFden seyirci kısıtlamasının Lokomotif Moskova maçı için kaldırılmasını istemişti ancak TFF buna izin vermedi. Sonrasında Galatasay Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise TFFnin kararına bakılmaksızın stadın yüzde yüz kapasite ile doldurulacağını açıkladı. TFF bu açıklamadan sonra Bu kararı biz değil, UEFA veriyor. açıklamasını yaptı. Konuyu A Spor yorumcusu Levent Tüzemen yorumladı. Tüzemen, Nihat bey 3-4 maçta yüzde 50 seyirci kuralı aşıldı dedi. Buradan sanki müdahale etmedik gibi bir şey anlaşılıyor. Galatasaray da nezaketen bunu federasyona sundu. Futbol Federasyonun reddi sadece Galatasaray için değil. Ama bu izni Galatasaraya verirseniz, pazar günü Beşiktaş ta ister diğer takımlar da ister. Ayrıca herkes UEFAnın organizasyonu olduğu için TFFnin bir ceza veremeyeceğini biliyordu. Galatasarayın lisansı da iptal edilmez para cezası da verilmez. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi