Usta yorumcudan Terim sözleri! "Benim bildiğim Fatih hoca..." /07.12.2021

Süper Ligin ilk 15 haftasında istediği formu yakalayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde gruptan çıkmayı son maç öncesinde garantiledi. Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasarayı ligde ve Avrupada oynattığı farklı futbol anlayışı nedeniyle birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutuluyor. Spor yazarı Bilal Meşe, A Spor canlı yayınında bu konu hakkında konuştu. Meşe, Ligde farklı bir Galatasaray var. Çözümünü Fatih Terimin bulması lazım. Benim bildiğim Fatih hoca yarıştan vazgeçmez. Hoca Bizi idare edin. açıklamalarında politik davranıyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi