Valencia Adana Demir maçına yetişecek mi? İşte son gelişmeler /14.08.2021

ASpor

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanda yer almayan Enner Valencia'nın Akdeniz ekibi karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Ekvadorlu futbolcunun son durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. (FB spor haberi)