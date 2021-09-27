"Valencia kanattan çıkartıldıktan sonra başka bir oyuncu profiline dönüştü" /27.09.2021

ASpor

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, takımı sırtlamaya devam ediyor. Valencia'nın Emre Belözoğlu döneminden beri gösterdiği performansa değinen A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç "Emre Belözoğlu periyodunda ileri uçta 7 gol 3 asist yaptı. bu seozn ise 5 gol 2 asistlik performans sergiliyor. Valencia'yı kanattan çıkartıldıktan sonra başka bir oyuncu profiline dönüştü. " dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)