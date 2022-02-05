Valencia'da son durum ne? Başakşehir maçı kadrosuna alınacak mı? /05.02.2022

Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehiri konuk edecek. Sarı lacivertli bazı oyuncuların eksiklikleri sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Kanaryanın eksiklerini açıkladı. Kul, Gustavo, Novak ve Mesut sakatlıklarından ötürü kadroya alınmadılar. Serdar Azizin sarı kart cezası var. Altay takıma döndü ama fiziksel olarak hazır olmadığı için kadroda yok. Rossi Milli Takımda corona virüsüne yakalanmıştı. Buraya geldiğinde antrenmana çıkmıştı. Maç saatinde oynayıp oynamayacağı belli olacak. Valenciada antrenmana çıkmıştı. Onun da oynamasını bekliyoruz. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi