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7/24 Dinle ASpor VAR'dan sonra yeni sistem! "Otomatik ofsayt çizgisi..." /16.10.2021
ASpor

VAR'dan sonra yeni sistem! "Otomatik ofsayt çizgisi..." /16.10.2021

ASpor

Dünya futbolunda kurallar yine değişiyor. Günümüz teknolojisinin kendini yenilemesiyle beraber futbolun da kendini yenilemesi, kaçınılmaz hale geliyor. FIFA'dan gelen açıklamaya göre Otomatik ofsayt teknolojisi geliyor. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'ün yaptığı açıklamayan göre, "FIFA'nın uzun zamandır kafa yorduğu bir konuydu. Aynı gol çizgisi teknolojisi gibi bir sistem düşünülüyor. Eğer pozisyon ofsayt ise tüm hakemlere işaret gidecek. Burada VAR devre dışı bırakılacak. Arsene Wenger, 2022 Katar Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt sisteminin devreye girebileceğini söyledi." dedi.
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