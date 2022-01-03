Vedat Muriqi transferine eleştiri! "Hoca yokken..." /03.01.2022

Fenerbahçede forvet arayışı sürüyor. Eski forveti Vedat Muriqiyi Laziodan isteyen sarı lacivertli kulüp, transfer döneminin sonunu bekleyecek. Muriqinin satılamazsa Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, olası Vedat transferini değerlendirdi. Karaman, Neye göre, kime göre ve neden bu transfer. Teknik ve sportif direktörleriniz yok ancak kim bu transfere onay verdi? Göreve getireceğiniz hoca Vedata uygun oyun oynatamazsa ne olacak? dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi