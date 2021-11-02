Vida neden Lizbon'a götürülmedi? "Riske girmek..." /02.11.2021

Yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atan Beşiktaş, beklenen performansı gösteremedi. Ligde inişli çıkışlı bir grafiği olan siyah beyazlı ekip, Avrupada henüz puan alamadı. Sporting deplasmanına çıkacak olan Beşiktaşta sakatlıklar da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vidayı riske etmemek için Sporting deplasmanına götürmedi. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı ise, Sergen Yalçının kadro hakkında düşüncesini açıkladı. Kınalı, Beşiktaş, Batshuayi ve Pjanic gibi flaş transferlerle Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Şimdi ise Vidayı riske etmemek için Lisbona götürmediler. Doğrusunu da yaptılar çünkü Trabzonspor maçı var önünde. Beşiktaş, Trabzonspor maçını kaybederse puan farkı 10a çıkacak ve camia bunu kabul etmez. Sergen hoca bundan dolayı Vidayı Sporting maçında oynatmayacak. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi