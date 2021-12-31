Visca mı Efecan mı? "O ismin olma ihtimali..." /31.12.2021

Spor Toto Süper Ligin ilk devresini lider kapatan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer kanat bölgesini güçlendirmek isterken, gündeme Edin Visca ve Efecan Karaca geldi. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Fırtınanın transfer gündemini değerlendirdi. Aslan, Edin Visca transferinin olma ihtimali Efecan Karacanın olma ihtimalinin önüne geçti. Rakamlar kulüplerin anlaşabilecek olduğu seviyelere geldi. Bugün, yarın bitebilecek bir transfer diyebilirim. şeklinde konuştu. | Trabzonspor transfer haberleri TS spor haberi