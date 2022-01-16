Visca'nın ilk maçını böyle değerlendirdi! /16.01.2022

Süper Ligin 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1lik eşitlikle sona ererken A Spor yorumcusu Hamdi Aslan karşılaşmayı değerlendirdi. Bordo mavili takımın yeni transferi Edin Viscaya değinen Aslan, Trabzonspor orta sahadaki oyununu çok fazla istediği seviyeye getiremeyince Visca performansı da biraz aşağıda kaldı. Ben çok güçlü bir takım oyuncusu olarak görüyorum. Orte saha istediği seviyeyi yakaladığı zaman Viscanın da katkısı çok yükselecek ifadelerini kullandı. İşte o sözler...