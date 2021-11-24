Vitor Hugo'nun pozisyonuna çarpıcı yorum! "Öncesinde neredeydiniz?" /24.11.2021

Trabzonspor, Süper Ligin 13. haftasında Gaziantep FKyi 3-0 yendi. Maçta en çok konuşulan pozisyon ise Vitor Hugonun 4. dakikadaki pozisyonu. Spor medyası o pozisyonla ilgili ikiye bölündü. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Uzundurukan, Başakşehir 2 sene önce şampiyonluğa giderken Trabzonsporun 14 maçta hakkı yendi ve kimse konuşmadı. 1993ten beri bu işin içindeyim. İlk kez Trabzonspor lehine böyle bir hata yapıldı. Aleyhine yapılırken nerdeydiniz? Vitor Hugo kırmızı görmeliydi ama herkesin lehine veya alehine oluyor. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi