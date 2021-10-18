Welinton'dan Sporting maçı öncesi açıklama /18.10.2021

ASpor

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Sergen yalçın ve Welinton basın toplantısına çıktı. Maç öncesinde soruları yanıtlayan Welinton "Sakatlık yaşadım, işimizin parçası. Olabilecek bir durum. Geçen seneki kadroyla devam ediyoruz. Savunmada geçen sene iyiydik. Bu sezona da iyi başladık ama son maçla ilgili aramızda konuştuk. İyi defans yapmaya devam edeceğiz. Grupta güçlü iki takıma karşı yüksek tempolu maçlar oynadık. Sporting'e karşı iyi oynayıp bu kez kazanmak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz ve geleceğe iyi bakmak istiyoruz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)