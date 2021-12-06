Yalçın'a doktor benzetmesi! "Teşhis koyamıyor" /06.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında da umduğunu bulamayan Beşiktaş, düşüşünü sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Liginden de elenmesi kesinleşen siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçına ve oyunculara eleştiriler artıyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Yalçın için bir benzetme yaptı. Karaman, Ortada bir hasta var ve doktor sonunun ne olduğunu bilmiyorum diyor. Teşhisi koyamazsan tedavi edemezsin. Sergen Yalçın sorunu bilmiyorum dedi. Takım geri çekiliyor ama hoca ben demedim diyor. Bu sorunları bilmeniz gerekiyor. Her doğru her yerde söylenmez. Kamuoyunda bunları gerekirse konuşmamak gerekir. O kadar maç oynamışsınız ve hala sakatlıkların sebebini bulamamışsanız geçmiş olsun zaten. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi