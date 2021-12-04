Yalçın'a sert eleştiri! "Tercihleri problemli" /04.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrıldı. İlk yarısını iyi oynadığı maçta 2 puan bırakan siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçının tercihleri eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Yalçını eleştiren isimlerden birisi oldu. Şahinoğlu, Bu sonuca Sergen hocanın tercihleri etkili oldu. Yedek kulübesinden bu sezon performans alamıyor. Eğer bunu yapamıyorsanız tercihlerde problem olabilir. Sergen hoca sağ kanadı savunmak için Ghezzalı oyundan çıkartıp Mehmet Topalı sahaya sürüyor ama siz Mehmet Topalı sahaya aldığınızda, takıma geri çekilin demek istiyorsunuz. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi