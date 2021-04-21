Yalçın'dan flaş değişiklik! Larin yerine... /21.04.2021

Spor Toto Süper Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaşta, teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir formül üretmeyi planlıyor. Özellikle takımın golcüleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosunun yokluğunda hücum hattında etkisiz kalan siyah beyazlılarda, Cyle Larin de fayda sağlayamadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Yalçının Kayserispor maçına farklı bir ileri üçlü ile çıkabileceğini dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi BJK haberleri