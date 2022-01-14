Yardımcı antrenör belli oluyor! Yönetimden flaş hamle /14.01.2022

Fatih Terimle yollarını ayıran Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrenti getirdi. Sarı-kırmızılılara imza atan İspanyol hoca, kendi ekibiyle birlikte çalışmalara başladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, Yönetimin yerli bir yardımcı antrenör arayışı sürerken Tuğberk Tanrıvermiş gündeme geldi. Tanrıvermiş gelmeye sıcak bakarken, kulübü izin vermedi. Sezon sonu için düşünülebilir. dedi. Kaplan ayrıca Wesley Sneijder isminin gündeme geldiğini, girişim yapıldığını ama sonuç alınamadığını; Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlunun da masada isimleri olan diğer adaylar olduğunu açıkladı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi