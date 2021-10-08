Yeni Milli Takım nasıl olacak? Kuntz'un sistem değişikliği... /08.10.2021

Milli Takım, Dünya Kupası Eleme Grubu maçında evinde Norveçi konuk edecek. Milli Takımın başında ilk maçına çıkacak olan Stefan Kuntzun sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği merak konusu. Sabah Sporu programına konuşan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök 4-3-3 radikal bir sistem değişikliği. Böyle bir karşılaşmada bu sisteme geçer mi, emin değilim. Kuntz, çift santrafor çıkabilir. 4-1-3-2 sistemi bekliyorum. Kuntz kendi sistemini Avrupa Şampiyonası Elemelerinde getirebilir. dedi. | Milli Takım haberleri