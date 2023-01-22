Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyasporla karşılaştı ve sahadan 2-1lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, Mauro Icardiye ayrı bir parantez açtı. Alpaslan, Galatasarayda bir eksik var. Elinizde öyle bir santrfor var ki, her topta gol ve pozisyon yapabilir. Yılan gibi sıyrıldı ve ters köşe topu bıraktı. Icardi daha fazla topla buluşturulmalı. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi