Yıldız ismi böyle değerlendirdi! "Ayrılığı sürpriz olmaz" /03.09.2021

ASpor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımın maliyetini azaltıp gençleştirmeye yönelik operasyonlar yaptı. Takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Ryan Babel'i de göndermek istiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu son gelişmeleri değerlendirdi. Çorlu, "Emre Akbaba'nın gitme ihtimali var. Babel'le de yollar ayrılırsa yeni adresi ya Türkiye ya da Katar olacak. Ayrılığı sürpriz olmaz." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)