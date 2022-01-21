Yönetime Kartal üzerinden şok sözler! "Dublör muamelesi yapmayın" /21.01.2022

Fenerbahçede Vitor Pereiradan boşalan koltuğa İsmail Kartal getirilmişti. Kartal ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal, Fenerbahçe ile çıkışa geçmek istiyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan yönetimin İsmail Kartala olan bakış açısını değerlendirdi. Özbostan, İsmail Kartala dublör rolü verdiler. Bu çok büyük bir hata. Sonuçta bu takımı daha önce çalıştırmış bir hocayı getirdiniz. Stajyer muamelesi yapmayın. Löw, Ersun Yanal gibi isimlerle çalışmış bir hoca İsmail Kartal. Yeni gelecek hocanın dublörüymüş gibi bir muamelenin yapılması haksızlık. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi