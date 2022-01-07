Yönetime sert ifadeler! "G.Saray Krizsaray oldu" /07.01.2022

Galatasarayda kriz devam ediyor. Yönetim ile arasında sorunlar yaşayan Fatih Terimin istifa edip etmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu konu hakkında sert konuştu. Çorlu, Başkan Burak Elmasın Hande Sümertaşın ve Işıtan Günün arkasında durduğunu biliyoruz. Ancak Fatih Terimin arkasında durmaması bana değişik geliyor. O yüzden mobbing veya yıpratma politikası olabilir. Floryada hava çok kötü. Bu kötü gidişatın sorumluları bulunmalı ama türlü Bizans oyunları ile değil. Yönetim kendi içinde ne yapacağını bilmiyor. Galatasaray, Krizsaray oldu. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi