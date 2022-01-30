Yönetime sert ifadeler! Löw bile olsa... " /30.01.2022

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, üst üste alınan kötü sonuçlarla beraber üst sıralardaki yerini kaybetti. Devamında Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran yönetim, yaklaşık 1 aylık süreden sonra koltuğu İsmail Kartala devretti. Yönetimin planı ise sezon sonunda Joachim Löwü takımın başına getirmek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, yönetimi eleştirdi. Uluç, Mevcut yönetim 5. senesine girecek. 8 yıldır ise şampiyonluk hasreti çeken bir takım var. Löw bile olsa benzer performansları sergilerseniz tepkiler devam eder. Fenerbahçe camiasının mevcut takıma ve yönetime sabrı kalmadı. Löw bile baskı hisseder. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi