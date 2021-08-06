Yönetimin kararı kesin! Falcao ve Feghouli gitmezse... /06.08.2021

ASpor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, takımın en çok kazanan oyuncuları Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını rica ettiğini söylemişti. Sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeyi değerlendiren A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Bonuslarla beraber iki oyuncunun aldığı ücret 10 milyon Euro'nun üstünde. Falcao bu teklife ılımlı yaklaşırken, Feghouli kontratını tamamlamak istiyor ve gitmeye niyeti yok. İki oyuncu da eğer takımdan ayrılmazlarsa lisanslarının çıkarılmayıp kadro dışı bırakılmayı düşünüyorlar. Yönetimin kararı bu yönde." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)