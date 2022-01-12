Yuvakuran A Spor'a konuştu! "İsmail Kartal'la birlikte hedef..." /12.01.2022

Fenerbahçenin teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartalı, Galatasarayın ise Domenec Torrenti getirmesinin ardından teknik direktör Semih Yuvakuran, A Spora özel açıklamalarda bulundu. Yuvakuran, İsmail Kartal için İsmaili proje adamı olarak düşünüyorum. Bu seneyi tamamlayacak ve seneye de çok daha iyi bir teknik adamın yardımcısı olabilir diye düşünüyorum. Löw gibi biri gelirse İsmail hoca yardımcılığı kabul eder. Fenerbahçede hedef Avrupa kupalarına katılmak olmalı. Şampiyon olunamıyorsa bu olmalı, bu da bir başarıdır. dedi. Torrenti de değerlendiren Yuvakuran, Elinde sihirli bir değnek yok, sistemini oturtturana kadar zaman geçecek. O zamana kadar da sezon bitiyor. Önümüzdeki yıla yatırım yapmalılar. şeklinde konuştu.