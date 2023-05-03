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Astro

K-Pop

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01

Because It's You

Astro 03:42
02

Confession

Astro 03:04
03

Knock

Astro 03:51
04

All Night

Astro 03:42
05

Baby

Astro 03:22
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