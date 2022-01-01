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Asya

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Masum

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Seve Seve

03

İki Yol

04

Kalbim Dayan

05

Affetmem

... KAPAT
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Albümler

Aşk İz Birakir Asya

Masum Asya

Asya 2 Asya

Vurulmuşum Sana Asya

Dönmem Yolumdan Asya

Aşktır Beni Güzel Yapan Asya

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