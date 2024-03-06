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7/24 Dinle Ateşe Düştüm
Ateşe Düştüm
ALBÜM

Ateşe Düştüm

Mert Demir

2023 3 Şarkı 11:54
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ateşe Düştüm

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:50
02

İkimize Birden

Şarkı Sözleri Mert Demir 04:07
03

Dön Desem

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:57
... KAPAT
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