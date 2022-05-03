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7/24 Dinle
Athena
On İki Dev Adam
On İki Dev Adam
Marş
82 Parça | 05:14:06
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Şarkı Sözleri
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01
On İki Dev Adam
Athena
02:57
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02
Fenerbahçe Hücum Marşı
Athena
02:33
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03
Bir Araya Gelemeyiz
Athena
04:45
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04
Arsız Gönül
Athena
04:20
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05
Aşk Kafası
Athena
03:01
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06
Delik Deşik
Athena
03:46
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07
Hazırla Beni
Athena
04:12
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08
Serseri Mayın
Athena
04:22
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09
D.İ.H.O.
Athena
03:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakan Özoğuz-Gökhan Özoğuz
Besteci:
Hakan Özoğuz-Gökhan Özoğuz
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