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Ati

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01

Boşa mı Yanmışım

Ati 04:42
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İhanet

Ati 03:31
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Bıraktım

Ati 04:07
04

Unutamam

Ati 04:09
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Yaz Ateşi

Ati 03:47
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Şarkılarda Bile Yanlış Yaptım Ati

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