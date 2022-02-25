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01
Boşa mı Yanmışım
Ati
04:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakkı Yalçın
Besteci:
Ulubey Hekimoğlu
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02
İhanet
Ati
03:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erhan Güleryüz
Besteci:
Erhan Güleryüz
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03
Bıraktım
Ati
04:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erhan Güleryüz
Besteci:
Erhan Güleryüz
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04
Unutamam
Ati
04:09
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Arzu Demirtaş
Besteci:
Mehmet Akif Demirtaş
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05
Yaz Ateşi
Ati
03:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Atilla-Ahmet Özden
Besteci:
Ahmet Özden
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Şarkılarda Bile Yanlış Yaptım
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