Atilla İlhan

Belma Sebil Şarkı Sözleri
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Seni ben Kallavi Sokağı'nda gördüm
Sen beni görmedin, görmedin
Kapıları çaldım, adını sordum
Söylemediler, öğrenemedim
Seni ben Kallavi Sokağı'nda gördüm
Bir daha görmedim, bilmedim
***
Belma Sebil adını yakıştırdım
Aklıma geldikçe her sefer
Gözlerinin mavisini bitirdim
Saçlarının siyahına başladım
***
Kallavi Sokağı'nda güvercinler
Benim karanlık İstanbul'um
Bir esnaf kahvesine oturdum
Belma Sebil ya geçti ya geçer
Rüzgârını içime doldururum
***
Kallavi Sokağı'nda güvercinler
Bunca yıl sönmemiş umudum
Nisan değilse Mayıs
Perşembe değilse Pazar
Ben Belma Sebil'i bulurum