Atilla İlhan

Seni ben Kallavi Sokağı'nda gördüm Sen beni görmedin, görmedin Kapıları çaldım, adını sordum Söylemediler, öğrenemedim Seni ben Kallavi Sokağı'nda gördüm Bir daha görmedim, bilmedim *** Belma Sebil adını yakıştırdım Aklıma geldikçe her sefer Gözlerinin mavisini bitirdim Saçlarının siyahına başladım *** Kallavi Sokağı'nda güvercinler Benim karanlık İstanbul'um Bir esnaf kahvesine oturdum Belma Sebil ya geçti ya geçer Rüzgârını içime doldururum *** Kallavi Sokağı'nda güvercinler Bunca yıl sönmemiş umudum Nisan değilse Mayıs Perşembe değilse Pazar Ben Belma Sebil'i bulurum