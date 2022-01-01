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7/24 Dinle Atilla Kaya

Atilla Kaya

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Ayrılık

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Ağlamak İstiyorum

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Aşk Uğruna

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Darısı Başınıza

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Gurbet Kuşu

... KAPAT
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Albümler

Liselim Atilla Kaya

Yılın Şarkılarıyla Atilla Kaya

1992 Konseri Atilla Kaya

Aşk Uğruna Atilla Kaya

Adını Yollara Atilla Kaya

Beni Yolcu Et Atilla Kaya

Falcı Atilla Kaya

Ne Faydası Atilla Kaya

Seni Sevmeyen Ölsün Atilla Kaya

Virtüöz 2 Atilla Kaya

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