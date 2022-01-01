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Atilla Kaya
Atilla Kaya
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Ayrılık
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Ağlamak İstiyorum
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03
Aşk Uğruna
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04
Darısı Başınıza
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05
Gurbet Kuşu
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Liselim
Atilla Kaya
Yılın Şarkılarıyla
Atilla Kaya
1992 Konseri
Atilla Kaya
Aşk Uğruna
Atilla Kaya
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Atilla Kaya
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Atilla Kaya
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Atilla Kaya
Ne Faydası
Atilla Kaya
Seni Sevmeyen Ölsün
Atilla Kaya
Virtüöz 2
Atilla Kaya
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