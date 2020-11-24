Cüz, Kuranın eşit uzunlukta bölümlere ayrılmış parçalarından birisini ifade eder. 27. cüz Kuran-ı Kerimin 521-540. sayfalarında yer alır. 31. ayetle başlayan Zâriyât Suresi bu cüzde tamamlanır. Ardından sırasıyla, Tûr Suresi, Necm Suresi, Kamer Suresi, Rahmân Suresi, Vâkıa Suresi ve Hâdıd Suresi okunur. İşte Atilla Olgaçın sesinden dinleyebileceğiniz 27. cüz ile Zâriyât Suresi 31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır. Tûr Suresi, Necm Suresi, Kamer Suresi, Rahmân Suresi, Vâkıa Suresi ve Hâdıd Suresi