Abrakadabra Şarkı Sözleri
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Beni böyle kabul et
Olduğum gibi
Tanımaya çalış bir müddet
Çöz, hadi
***
Aklım haylaz
Farksız çocuktan
Kalbim doyumsuz
Mevzu aşksa
Sev seveceksen şartsız koşulsuz
***
Seni severim ama kendimi daha çok
Benimle iyi geçin havayı bozma
Yaralı birinin öfkesinden kork
Yok olurum sonra bak
Abrakadabra
***
Seni severim ama kendimi daha çok
Benimle iyi geçin havayı bozma
Yaralı birinin öfkesinden kork
Yok olurum sonra bak
Abrakadabra
***
Yıkılmaz kalelerim
Aşktan duvar
Sana geleceğini çizdim
Karar senin bana uyar
***
Aklım haylaz
Farksız çocuktan
Kalbim doyumsuz
Mevzu aşksa
Sev seveceksen şartsız koşulsuz
***
Seni severim ama kendimi daha çok
Benimle iyi geçin havayı bozma
Yaralı birinin öfkesinden kork
Yok olurum sonra bak
Abrakadabra
***
Seni severim ama kendimi daha çok
Benimle iyi geçin havayı bozma
Yaralı birinin öfkesinden kork
Yok olurum sonra bak
Abrakadabra
***
Seni severim ama kendimi daha çok
Benimle iyi geçin havayı bozma
Yaralı birinin öfkesinden kork
Yok olurum sonra bak
***
Seni severim ama kendimi daha çok
Benimle iyi geçin havayı bozma
Yaralı birinin öfkesinden kork
Yok olurum sonra bak
Abrakadabra