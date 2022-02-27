Beni böyle kabul et Olduğum gibi Tanımaya çalış bir müddet Çöz, hadi *** Aklım haylaz Farksız çocuktan Kalbim doyumsuz Mevzu aşksa Sev seveceksen şartsız koşulsuz *** Seni severim ama kendimi daha çok Benimle iyi geçin havayı bozma Yaralı birinin öfkesinden kork Yok olurum sonra bak Abrakadabra *** Seni severim ama kendimi daha çok Benimle iyi geçin havayı bozma Yaralı birinin öfkesinden kork Yok olurum sonra bak Abrakadabra *** Yıkılmaz kalelerim Aşktan duvar Sana geleceğini çizdim Karar senin bana uyar *** Aklım haylaz Farksız çocuktan Kalbim doyumsuz Mevzu aşksa Sev seveceksen şartsız koşulsuz *** Seni severim ama kendimi daha çok Benimle iyi geçin havayı bozma Yaralı birinin öfkesinden kork Yok olurum sonra bak Abrakadabra *** Seni severim ama kendimi daha çok Benimle iyi geçin havayı bozma Yaralı birinin öfkesinden kork Yok olurum sonra bak Abrakadabra *** Seni severim ama kendimi daha çok Benimle iyi geçin havayı bozma Yaralı birinin öfkesinden kork Yok olurum sonra bak *** Seni severim ama kendimi daha çok Benimle iyi geçin havayı bozma Yaralı birinin öfkesinden kork Yok olurum sonra bak Abrakadabra