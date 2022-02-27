130 Bpm Allegro Şarkı Sözleri
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Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Yazdım çizdim eline güne kızdım
Halimi kimse sormadı geç
Durdum denedim olur mu bu dedim?
Kalbime sordum atmadı geç
***
Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken?
Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
***
Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken?
Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
***
Oynaya oynaya, kalbim var ya
Hop diye çıkacak, ay ay ay ay
Kaynaya kaynaya, Allah muhafaza
Herkesi yakacak vay vay vay vay
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
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