Ben Geldim Şarkı Sözleri
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Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Yazdım çizdim eline güne kızdım
Halimi kimse sormadı geç
Durdum denedim olur mu bu dedim
Kalbime sordum atmadı geç
***
Uflaya puflaya ne olacak böyle derken
Ters köşedeydin gönlüme çarptın içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi
Kalbin özlemi sen varsan
Söylesin bir daha ne ister hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri dünya değil aşkistan
***
Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Uflaya puflaya ne olacak böyle derken
Ters köşedeydin gönlüme çarptın içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi
Kalbin özlemi sen varsan
Söylesin bir daha ne ister hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri dünya değil aşkistan
***
Oynaya, oynaya kalbim var ya
Hop diye çıkacak ay ay ay ay
Kaynaya, kaynaya Allah muhafaza
Herkesi yakacak vay vay vay vay
***
Paklamaz beni öteden beri hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi
Kalbin özlemi sen varsan
Söylesin bir daha ne ister hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri dünya değil Aşkistan!!
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Bağrımda bir ataş yaniy
Gün geçtikçe alavlaniy
Gözlerim yollarda kaldı
Gelme aşkın bezirgani
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
***
Dalda kuruyan yaprak
Ne öliyem ne de sağ
Aşkın ile cehennemde
Mahşere dek yanacağım
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
-
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
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