Baba Baba özledim seni çok özledim Olmaz mı olmasan uzaklarda Hani anlatırdın ya Dağda bir odada *** Yedi kardeş paylaşırdınız Acı tatlı ama ortaklaşa Yalın ayaklarla yağmurda karda Çalışırdınız bir arada *** Biliyor musun baba razıyım hatta Yalın ayaklarımla işe koşmaya Güneşin altında pamuk toplamaya Yeter ki sen ol yanımda *** Biliyor musun baba razıyım hatta Yalın ayaklarımla işe koşmaya Güneşin altında pamuk toplamaya Yeter ki sen ol yanımda

Ahmet Aylardır çıkıyoruz Kahve, çay anlaşıyoruz Kalmadı park gezmediğimiz Kalmadı mağaza girmediğimiz Geceleri konuşursun Planlar yapıp uyutursun En önemlisini unutursun Heyecandan yutkunursun *** Elimi tutman sürdü bir ay Saçımı okşaman altı ay Madem ciddisin Oyalama usandırma *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta Hadi utanma Ahmet Mutlu et bir zahmet *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta Hadi utanma Ahmet Mutlu et bir zahmet *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta *** Hadi utanma Ahmet *** Aylardır çıkıyoruz Kahve, çay anlaşıyoruz Kalmadı park gezmediğimiz Kalmadı mağaza girmediğimiz Geceleri konuşursun Planlar yapıp uyutursun En önemlisini unutursun Heyecandan yutkunursun *** Elimi tutman sürdü bir ay Saçımı okşaman altı ay Madem ciddisin Oyalama usandırma *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta Hadi utanma Ahmet Mutlu et bir zahmet *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta Hadi utanma Ahmet Mutlu et bir zahmet *** Al götür sev okşa Koy bir son nokta *** Hadi utanma Ahmet *** Koy bir son nokta *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta Hadi utanma Ahmet Mutlu et bir zahmet *** Al götür sev okşa Koy bu işe son nokta Hadi utanma Ahmet Mutlu et bir zahmet *** Al götür sev okşa Koy bir son nokta Ahmet

Asla Yani böyle yani şöyle kıvırma hadi söyle Hala seviyorsun tapıyorsun Ama evet deyince kaçıyorsun O zaman da konuşma sayıklama Arkamdan kovalama Acı neymiş anla yoksa Sürerim acıyı ağzına *** Hayatıma gün katamam Ama günüme hayat katarım E boşuna kürek çekemem asla Ama yeni bir aşka yelken açarım *** Herkes dese de ver bi' şans daha Affetmem ben yalvarsa da Herkes dese ver iki şans daha Asla evet demem bi' daha *** Yok yok yok Asla asla asla asla Herkes dese de son bi' şans daha Asla evet demem bi' daha *** Sen şımardın sen arandın Kendini ne diye paslanmaz sandın Sen kendini ne sandın?

Batum Türküsü Ben giderim Batum'a Batum'un batağına Pencereden içeri Al beni yatağına *** Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana hey *** Köşke serdim yatağı Gel derdimin ortağı Yataklar diken oldu Senden ayrı yatalı *** Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana hey

Budur Binbir gece masalı gibisin Oyunun içinde oyunların var Gel memleket meselesi değil aşk *** Gel memleket meselesi değil aşk İnsan unutur her şeyi her an Kor hançeri yüreğini dağlar *** Ömrün sonu kelebek gibidir Göz açıncaya bitecek bir gün Aşk kalbinin değerini anlar *** Bu mudur? Budur Yürek her şeyi sana buyurur Yut gel yeminlerini bana ne Aşk mesele *** Bu mudur dokunmadan Aşk lütfen duyurur Kalp kalbe karşı değil kime ne Aşk mesele *** Gel memleket meselesi değil aşk İnsan unutur her şeyi her an Kor hançeri yüreğini dağlar *** Ömrün sonu kelebek gibidir Göz açıncaya bitecek bir gün Aşk kalbinin değerini anlar *** Bu mudur? Budur Yürek her şeyi sana buyurur Yut gel yeminlerini bana ne Aşk mesele *** Bu mudur dokunmadan Aşk lütfen duyurur Kalp kalbe karşı değil kime ne Aşk mesele *** Bu mudur? Budur Yürek her şeyi sana buyurur Yut gel yeminlerini bana ne Aşk mesele *** Bu mudur dokunmadan Aşk lütfen duyurur Kalp kalbe karşı değil kime ne Aşk mesele *** Bu mudur? Budur! Bu mudur? Gel gel gel gel

Güzelim Makyaj check Saç check High heels check Bling bling check *** Hep beraber coşmaya Eğlenceye koşmaya Sorunlardan kopmaya Dans edip oynaşmaya Çıra gibi tutuşmaya Ateş olup yayılmaya Olta atıp avlamaya Seve seve avlanmaya *** Güzelim gidelim güzelim Girelim havaya girelim *** Tavşan gibi kaçan değil Aslan gibi coşan gelsin *** Gidelim gidelim (Hey!) Kopmaya gidelim (Kop kop!..) Girelim girelim (Ah!) Havaya girelim (Hoppa!) Güzelim güzelim (Mmm!) Hep beraber gülelim (Hahaha!...) Kendimizden geçelim *** Hep beraber coşmaya Eğlenceye koşmaya Sorunlardan kopmaya Dans edip oynaşmaya Çıra gibi tutuşmaya Ateş olup yayılmaya Olta atıp avlamaya Seve seve avlanmaya *** Güzelim gidelim güzelim Girelim havaya girelim *** Tavşan gibi kaçan değil Aslan gibi coşan gelsin *** Gidelim gidelim (Hey!) Kopmaya gidelim (Kop kop!..) Girelim girelim (Ah!) Havaya girelim (Hoppa!) Güzelim güzelim (Mmm!) Hep beraber gülelim (Hahaha!...) Kendimizden geçelim *** Beyler pamuk eller cebe Gezelim bu gece hadi eğlenmeye Canımız iki tek atmak ister Dert ve kederden kaçmak ister Yok olup zamanda kaybedip kendini Benliğini yendi mi gene bulmak ister O hep kendini Meraklı gözler bizi dikizler Baskı hep baskı bu baskı eskidi of bizi kastı Gidelim havaya girelim gezelim Güzelim bak ben seni üzerim Benden sana yar olmaz (Miyaavv) Yar bensiz yatmaz (Hacı Cavcav) Canıma değsin oh canıma değsin *** Gidelim gidelim (Hey!) Kopmaya gidelim (Kop kop!..) Girelim girelim (Ah!) Havaya girelim (Hoppa!) Güzelim güzelim (Mmm!) Hep beraber gülelim (Hahaha!...) Kendimizden geçelim

Hali Hali Hal Ice şihhat alebeddar Elitlul hilvi alalallah Elle ene mali şihhat Aetini bosi dahilallah Yeayni Atini basi dahillallah *** Hali hali hal Meli meli mel Hali hali hal Meli meli mel *** Hali hali hal Meli meli mel Hali hali hal Meli meli mel *** Sana ezelden hastayım Yokluğunda yastayım Sana ezelden hastayım Yokluğunda yastayım *** Doktorlar çarem değil Doktorlar çarem değil Aşkındır benim ilacım Aşkındır benim ilacım *** Hali hali hal Meli meli mel Hali hali hal Meli meli mel *** Ye mama ena mardani Beddi hekimil yunani Davattabib mebyinfeğni Şovfet habibi ptişfini *** Hali hali hal Meli meli mel Hali hali hal Meli meli mel

Yalnızca Üzmek İçin Beni kimse aramasın Beni kimse sormasın Ne gerek var zorlamaya Beni kırmak için *** Beni kimse yakmasın Boş yere hiç yormasın Yanıma bile gelmesin Yaralarımı sevmeye *** Yanıyor kalbim zaten hiç durmadan İçime düşen bu sahte gülüş son isyan Ama sen durmadın yalanların ve suçtun Geri dönmeyeceğimi bile bile Yalnızca üzmek için *** Yalnızca üzmek için konuştun Saatlerce telefonda İçimdeki son parçayı kopardın sonunda

Yoksun Sabahın dibi oldu ortalarda yoksun Tenimi bıraktın nefesinden yoksun *** Ne edeyim simidimi peynirinden yoksun Ne edeyim besteyi sözlerinden yoksun *** Bi' bilsem yerini toplarım inekleri Sütün kapında dolsun *** Bi' duysam sesini toplarım petekleri Balın kapında dolsun *** "Türkiye'de 4 buçuk milyon inek, Milyonlarca koyun vardır. İnek öküzün karısı, dananın anasıdır. İnek öküze, öküz trene bakar. İnek kutsaldır. İnek klonlanır. İneğe tapılır. Dört gözlere inek denir. Çalışkanlara inek denir. İneklere inek denir..."