Bonkör Dünya Şarkı Sözleri
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Bir karavanım olsa, atlasam da bassam gaza
Bi' güzellik yapsa, güneş hiç batmasa
Dertleri bir bir atıp sallansam da doya doya
Bak millet uçmuş, ben kalmışım yaya
***
Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını
"Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var
Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı
Şöyle hayata gelişine vurasım var
***
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa nankör bu dünya
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya
***
Bir gemi beni alsa, götürse bur'dan uzaklara
Bi' güzellik yapsa, rüzgâr hiç durmasa
Ah be bir yolu olsa, karışsam şu dalgalara
Dertleri bir bir atıp gülsem doya doya
***
Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını
"Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var
Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı
Şöyle hayata gelişine vurasım var
***
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa nankör bu dünya
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya
***
Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını
"Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var
Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı
Şöyle hayata gelişine vurasım var
***
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa nankör bu dünya
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya
***
Nankör bu dünya