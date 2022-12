Bir karavanım olsa, atlasam da bassam gaza Bi' güzellik yapsa, güneş hiç batmasa Dertleri bir bir atıp sallansam da doya doya Bak millet uçmuş, ben kalmışım yaya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Bir gemi beni alsa, götürse bur'dan uzaklara Bi' güzellik yapsa, rüzgâr hiç durmasa Ah be bir yolu olsa, karışsam şu dalgalara Dertleri bir bir atıp gülsem doya doya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Nankör bu dünya