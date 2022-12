Binbir gece masalı gibisin Oyunun içinde oyunların var Gel memleket meselesi değil aşk *** Gel memleket meselesi değil aşk İnsan unutur her şeyi her an Kor hançeri yüreğini dağlar *** Ömrün sonu kelebek gibidir Göz açıncaya bitecek bir gün Aşk kalbinin değerini anlar *** Bu mudur? Budur Yürek her şeyi sana buyurur Yut gel yeminlerini bana ne Aşk mesele *** Bu mudur dokunmadan Aşk lütfen duyurur Kalp kalbe karşı değil kime ne Aşk mesele *** Gel memleket meselesi değil aşk İnsan unutur her şeyi her an Kor hançeri yüreğini dağlar *** Ömrün sonu kelebek gibidir Göz açıncaya bitecek bir gün Aşk kalbinin değerini anlar *** Bu mudur? Budur Yürek her şeyi sana buyurur Yut gel yeminlerini bana ne Aşk mesele *** Bu mudur dokunmadan Aşk lütfen duyurur Kalp kalbe karşı değil kime ne Aşk mesele *** Bu mudur? Budur Yürek her şeyi sana buyurur Yut gel yeminlerini bana ne Aşk mesele *** Bu mudur dokunmadan Aşk lütfen duyurur Kalp kalbe karşı değil kime ne Aşk mesele *** Bu mudur? Budur! Bu mudur? Gel gel gel gel