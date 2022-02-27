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7/24 Dinle Budur

Budur Şarkı Sözleri

Atiye Budur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Atiye Budur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Budur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Atiye

Atiye

Budur

  • Budur (Suat Ateşdağlı Remix)

  • Ahmet

  • Asla

  • Baba

  • Batum Türküsü

  • Budur

  • Güzelim

  • Hali Hali Hal

  • Yalnızca Üzmek İçin

  • Yoksun

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