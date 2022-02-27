Dondurma (Düet Murat Çekem) Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Isındı maviler, atlamak gerek Sıcak günleri kutlamak gerek Yüze yüze, yüze yüze sana doğru Sırt üstü olsa da ulaşmak gerek *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Isındı kumsallar, uzanmak gerek Güneşli günlerde bronzlaşmak gerek Göbeğimi çeke çeke sana doğru, Kumlar beni yaksa da, ulaşmak gerek *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Dondurma! Vanilya çilek çikolata!

Aşkına Da Sana Da Ben bilmece doldurmam Lafı pek dolandırmam İki tam bir yarım şu Kalbimi utandırmam *** Sen gülleri dikensiz İstiyorsun isteme Yüzüm kolay gülmüyor Kırılmışım bir kere *** Öfke nöbetlerinden Sahte gülüşlerinden İğneli sözlerinden Dersimi almışım ben *** Aşkına da sana da Geçmiş olsun bana da Senden her şey beklenir Na nana na na *** Gelmeyen taş olsun mu? Arasın mı dursun mu? En güzel günlerinde Sarı yaprak olsun mu? *** Sen gülleri dikensiz İstiyorsun isteme Yüzüm kolay gülmüyor Kırılmışım bir kere *** Öfke nöbetlerinden Sahte gülüşlerinden İğneli sözlerinden Dersimi almışım ben *** Aşkına da sana da Geçmiş olsun bana da Senden her şey beklenir Na nana na na

Bile Bile Sana hayaller getirdim Beraber izleriz diye Sana sundum en güzelini Beraber seçeriz diye *** Yorulmadım sevmekten Yorulmadım vazgeçmemekten Yorulmadım hayal etmekten Anlarsın diye beklemekten *** Özledim seni aramayı yanında olmayı Özledim seni özgürce koklamayı okşamayı Özledim sana her halinle sarılmayı Seninle senin olmayı *** Ben sana aşığım her şeyi bile bile Hadi seçelim bir yaşam seve seve

Günaydın Günaydın günaydın, günün aydın Komplike bir aşk, gözümüz aydın Uyurken bir güzel sayıkladın Bari rüyanda uslu dursaydın *** Kendini çölde susamış saydın İçkini getiren çıtırlara kandın Zehir de getirse içilir sandın Gülümsedin, sayıkladın, yumuşadın, oynadın Bari bir gün düzgün uyansaydın *** Ben seni rüyalarında yakalıyorum Çapkın sanma kendini çok komik oluyorsun *** Kendini haremde padişah sandın Meyveyi veren huriye kandın Yazmaya daldın çok havalandın Gülümsedin, sayıkladın, yumuşadın, oynadın Bari bir gün düzgün davransaydın

Muamma Muamma bitmez ki Aklından gitmez ki *** Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki İçimi bilen hissetmez mi? Bul kendini al sevgini İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Unut gitsin... Sen teksin *** Delice seven susup bekler mi? Ben istesem evet desem Muamma biter mi? Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Kalp bitkin... Muamma bitmez ki Unut gitsin... Sen teksin Aşk gelsin... Muamma bitmez ki

Salla Aldatan aldanırmış değer mi? Bahane bol gönül dara düşünce İnsan hata yapar mı sevince? Sınırları çizersin giderse *** Üzeni yolla İsterse dönsün sonra Salla Ardına bakma asla Yolla Aldatan aldansın Salla *** Üzeni yolla İsterse dönsün sonra Salla Ardına bakma asla Yolla Aldatan aldansın Salla

Yalancı Mevsim Sen kendine yalancı bir mevsim yaratıp terk ettin Buraya kadarmış gerisi kadermiş dedin ve bitirdin *** Sen kendine yalancı bir mevsim yaratıp terk ettin Buraya kadarmış gerisi kadermiş dedin ve bitirdin *** Ama mevsimi gelmedi ki Ayrılığımızın Özlemim bitmedi ki Dinmedi gözyaşlarım *** Ne yaprak dökülüyor Ne yağmur ne de kar Yarattığın mevsim hilekar Ne deniz ne güneş Ne de toprak isyankar Yarattığın mevsim hilekar

Kal (Düet Teoman) Daha çok küçücüksün yeni bir hayat var önünde Kendini bilirsen yürüdüğün yol seninle Yeni doğmuş bir bebek yeni açmış bir çiçek gibi *** Bir ömür var önümde yaşarım istediğim gibi Bazen sıkılırsın bazen bunalırsın hayattan Biliyorum ben böyleyim Yeter ki iste sakın korkma hayattan Farkındayım seninleyim *** Kal (kal), kal (kal), kal (kal), hep yanımda kal! Kal (kal), kal (kal), kal (kal) hep hayatta kal! *** Tut elimi, duy sesimi Belki zor olacak içini yakacak Düşsen bile kalk yeniden Bana sarılarak göster sevdiğini (kal) *** Bir gün her şey değişir Anlamak zor gelir bazen Bir gün herkеs değişir Yenilmek zor gеlir zaten *** Benim hayallerim var Benim bitmeyen umutlarım Ama bazen yalnızım Sessiz solgun sokaklarda *** Bazen sıkılırsın bazen bunalırsın hayattan Biliyorum ben böyleyim Yeter ki iste sakın korkma hayattan Farkındayım seninleyim *** Kal (kal), kal (kal), kal (kal), hep yanımda kal! Kal (kal), kal (kal), kal (kal) hep hayatta kal! *** Tut elimi, duy sesimi Belki zor olacak içini yakacak Düşsen bile kalk yeniden Bana sarılarak göster sevdiğini *** Ne kadar zor gelse de bazen Ağlamak gelse de içinden En karanlık günde bile Sakın korkma güneş doğsun içinde (kal!)

Deli Ya (Farkım Ortada) Farkın varsa başkasından Kazanırsın yorulmadan kalbimde Kapris yoksa aşktan yana Ulaşırsın doğru ona vaktinde Yol alırsın mutlu sona *** Neye inanırsan bir gün onu yaşarsın Yorulma asla Sonuna kadar aşka yüreğini açarsın Değişme asla *** Deli ya deli ya deli ya Aşkım bir bana havama huyuma deli ya Nasıl da bana Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada *** Deli ya deli ya deli ya Aşkım bir bana havama huyuma deli ya Nasıl da bana Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada *** Farkın varsa başkasından Kazanırsın yorulmadan kalbimde Kapris yoksa aşktan yana Ulaşırsın doğru ona vaktinde Yol alırsın mutlu sona *** Neye inanırsan bir gün onu yaşarsın Yorulma asla Sonuna kadar aşka yüreğini açarsın Değişme asla *** Deli ya deli ya deli ya Aşkım bir bana havama huyuma deli ya Nasıl da bana Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada *** Deli ya deli ya deli ya Aşkım bir bana havama huyuma deli ya Nasıl da bana Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada *** Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada Deli ya deli ya deli ya Aşkım bir bana havama huyuma deli ya Nasıl da bana *** Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada Deli ya deli ya deli ya Aşkım bir bana havama huyuma deli ya Nasıl da bana Deli ya deli ya deli ya Farkım ortada *** Farkım ortada (Tamam) (Tamam) Farkım ortada Deli ya

Dondurma (Remiks) İşte geliyor bu yazın tatlısı: Atiye, Güneşin sevdalısı. Hem izler hem dans edersin Toplansın herkes, İşte yılın bombası *** Dondurma Vanilya, çilek, çikolata *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Isındı maviler, atlamak gerek Sıcak günleri kutlamak gerek Yüze yüze, yüze yüze sana doğru Sırt üstü olsa da ulaşmak gerek *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Isındı kumsallar, uzanmak gerek Güneşli günlerde bronzlaşmak gerek Göbeğimi çeke çeke sana doğru, Kumlar beni yaksa da, ulaşmak gerek *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Dondurma! Vanilya çilek çikolata!