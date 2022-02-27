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7/24 Dinle Atiye

Atiye Şarkı Sözleri

Atiye Atiye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Atiye Atiye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atiye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Atiye

Atiye

Atiye

  • Dondurma (Düet Murat Çekem)

  • Aşkına Da Sana Da

  • Bile Bile

  • Günaydın

  • Muamma

  • Salla

  • Yalancı Mevsim

  • Kal (Düet Teoman)

  • Deli Ya (Farkım Ortada)

  • Dondurma (Remiks)

  • Salla (Remiks)

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