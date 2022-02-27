İşte geliyor bu yazın tatlısı: Atiye, Güneşin sevdalısı. Hem izler hem dans edersin Toplansın herkes, İşte yılın bombası *** Dondurma Vanilya, çilek, çikolata *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Isındı maviler, atlamak gerek Sıcak günleri kutlamak gerek Yüze yüze, yüze yüze sana doğru Sırt üstü olsa da ulaşmak gerek *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Isındı kumsallar, uzanmak gerek Güneşli günlerde bronzlaşmak gerek Göbeğimi çeke çeke sana doğru, Kumlar beni yaksa da, ulaşmak gerek *** Dondurma, dondurma, dondurma Vanilya, çilek, çikolatayı unutma Yüreğimizi ferah tut, Beni üzüp de aşkımızı dondurma *** Dondurma! Vanilya çilek çikolata!