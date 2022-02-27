Dondurma (remix) Şarkı Sözleri
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İşte geliyor bu yazın tatlısı:
Atiye,
Güneşin sevdalısı.
Hem izler hem dans edersin
Toplansın herkes,
İşte yılın bombası
***
Dondurma
Vanilya, çilek, çikolata
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Isındı maviler, atlamak gerek
Sıcak günleri kutlamak gerek
Yüze yüze, yüze yüze sana doğru
Sırt üstü olsa da ulaşmak gerek
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Isındı kumsallar, uzanmak gerek
Güneşli günlerde bronzlaşmak gerek
Göbeğimi çeke çeke sana doğru,
Kumlar beni yaksa da, ulaşmak gerek
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Dondurma!
Vanilya çilek çikolata!